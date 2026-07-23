Il caso Mario Roggero torna al centro dell’attenzione dopo un video pubblicato su X da Mario Giordano, che interviene con una posizione netta sulla vicenda del gioielliere piemontese. Il giornalista prende infatti apertamente le difese di Roggero, sostenendo che quanto accaduto non possa essere interpretato come un atto di vendetta, ma come la reazione di un uomo sottoposto a un’estrema situazione di pericolo. Le sue dichiarazioni riaccendono il dibattito sulla legittima difesa, uno dei temi più controversi degli ultimi anni, tornando a dividere l’opinione pubblica tra chi ritiene che Roggero abbia agito sotto l’effetto di una situazione eccezionale e chi richiama invece il rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non esiste!”. Caso Roggero, Mario Giordano non si trattiene più e sbotta

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