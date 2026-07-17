Il caso giudiziario riguardante un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio prosegue. La vicenda lega anche la figura di una nota conduttrice televisiva, coinvolta in modo non specificato. La decisione definitiva sulla condanna è stata emessa, mentre l’Italia si divide tra chi sostiene la condanna e chi ne mette in discussione la legittimità.

La vicenda giudiziaria che vede protagonista Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, continua a dividere profondamente l’Italia. Da una parte c’è la sentenza della magistratura, che ha ricostruito i fatti sulla base delle immagini delle telecamere e ha escluso che l’uomo abbia agito per difendere la moglie. Dall’altra, invece, cresce un fronte di cittadini e personaggi famosi che considera quella decisione eccessivamente severa e simbolo di un sistema che non tutelerebbe chi subisce un reato. Il caso è tornato con forza al centro del dibattito pubblico anche sui social network, dove migliaia di utenti stanno esprimendo opinioni contrastanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero, scoppia il caso: cosa ha fatto Simona Ventura

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Mario Roggero racconta la sua storia

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