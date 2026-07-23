Non è solo scottatura | i segnali che il sole ti sta facendo male e come proteggerti

Durante le ore di punta al mare o in piscina, molte persone applicano regolarmente crema solare su viso e corpo. Tuttavia, anche con questa abitudine, può capitare di subire danni cutanei causati dal sole. La protezione non sempre previene tutte le conseguenze dell’esposizione al calore e ai raggi solari. I danni alla pelle possono manifestarsi con segnali che vanno oltre la semplice scottatura.

Applicare la crema solare su viso e corpo è ormai un gesto automatico per molti italiani, soprattutto durante le ore di punta al mare o in piscina. Eppure, non sempre una protezione regolare è sufficiente a prevenire tutte le conseguenze dell’esposizione al sole e al calore. Oltre alle classiche scottature, esistono condizioni meno conosciute ma altrettanto fastidiose: l’eritema da calore e quella che viene comunemente chiamata intossicazione solare. Per comprendere come riconoscere, trattare e soprattutto prevenire questi disturbi, i dermatologi statunitensi hanno fornito indicazioni precise, valide sia per gli adulti che per i bambini. Le loro raccomandazioni si basano su una distinzione fondamentale: capire cosa sta realmente accadendo alla pelle per intervenire nel modo corretto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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