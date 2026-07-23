Nomine da GaE e GPS 2026 27 se accetto uno spezzone non posso lasciarlo per una cattedra intera che si libera nel turno successivo

Durante un dibattito trasmesso il 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stata discussa la procedura per la scelta delle 150 preferenze nelle nomine da GaE e GPS 202627. È stato precisato che, una volta accettato uno spezzone di incarico, non è possibile lasciarlo per una cattedra intera che si libera successivamente nello stesso turno. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino e ha visto la partecipazione di Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo Nomine da GaE e GPS 202627, se accetto uno spezzone non posso lasciarlo per una cattedra intera che si libera nel turno successivo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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