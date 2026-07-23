Un veicolo con tecnologia e-POWER ha percorso oltre 1.200 chilometri con un solo pieno di 55 litri di benzina, senza bisogno di ricariche esterne. La guida si è rivelata fluida e silenziosa come quella di un’auto elettrica. La prova è stata condotta senza interruzioni di alimentazione, dimostrando l’efficacia di questa tecnologia nel garantire lunga autonomia e comfort di guida.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Guida fluida e silenziosa come su un veicolo elettrico, oltre 1.200 chilometri di autonomia, con un pieno da 55 litri di benzina, e nessuna necessità di collegarsi ad una presa. Cosi si distingue la terza generazione di Nissan e-POWER che consolida il proprio ruolo nel percorso di elettrificazione del marchio giapponese e sostiene la crescita commerciale di Qashqai sul mercato italiano. Alla base del successo della Nissan e-POWER c'è un'architettura differente da quella delle tradizionali vetture ibride. Nel sistema e-POWER, infatti, le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico. Il propulsore termico da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nissan e-POWER conferma il successo di un nuovo standard di guida elettrificata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nissan Qashqai e-POWER, speciale Infotainment spiegato dal proprietario!

Notizie e thread social correlati

Pasini è il nuovo sindaco di Vignola, il ballottaggio conferma il successo del centrodestraIl centrodestra ha confermato la vittoria nel ballottaggio a Vignola, eleggendo Pasini come nuovo sindaco.

Helena Prestes: un nuovo traguardo che conferma il suo successo digitaleHelena Prestes ha raggiunto un nuovo traguardo su YouTube, ampliando la sua presenza nel mondo digitale.

Temi più discussi: Un record dopo l'altro, questo SUV fa numeri impressionanti; Nissan supera 1,25 milioni di veicoli elettrificati venduti in Europa; Nissan Qashqai: oltre 4 milioni di vendite in Europa; Nissan Qashqai, traguardo storico: oltre 4 milioni di esemplari venduti in Europa.

Nissan e-POWER conferma il successo di un nuovo standard di guida elettrificataLa terza generazione della tecnologia elettrificata Nissan abbina guida da veicolo elettrico e autonomia superiore a 1.200 chilometri senza ricarica alla spina ... adnkronos.com

Nissan Qashqai e-Power, poca benzina e tanto comfortIn anni di transizione accompagnati da estrema incertezza sul futuro dell’auto, elettrica o meno che sia, sono diverse le soluzioni tecniche ibride affacciatesi sul panorama internazionale. Una delle ... gazzetta.it