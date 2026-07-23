Dopo aver spento le luci sui red carpet, l’attrice pubblica un selfie su Instagram senza trucco e senza ciglia finte, mostrando una pelle curata e un sorriso naturale. La foto cattura un’immagine spontanea e semplice, lontana dall’immagine glamour che spesso la precede. La pelle appare luminosa e ben curata, mentre il sorriso trasmette spontaneità e allegria.

Q uando i riflettori si spengono e la Ville Lumière torna alla sua dimensione quotidiana, la vera magia si compie lontano dai red carpet. A ricordarcelo è Demi Moore, che su Instagram regala ai fan un selfie nella sua veste più autentica. In t-shirt bianca, occhiali da vista aviator e senza un filo di trucco. L’immagine fa immediatamente il giro del web, scatenando un coro unanime di applausi (incluso Pierpaolo Piccioli ). Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Leggi anche › Demi Moore sorprende Cannes con un finto bob a onde fitte Demi Moore bellissima senza trucco. La colazione al Ritz con i croissant e il té in tazze di porcellana, le foto dalla macchina con la Senna e la Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente ciglia finte, zero fondotinta. Solo un sorriso contagioso e una pelle (sensibile) religiosamente curata

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The Makeup Routine That Survived 20mile Marathon (Haters Were Wrong)

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