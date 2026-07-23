neymar si prende una pausa dal pallone per giocare a poker i tifosi lo criticano

Neymar ha partecipato a un torneo di poker mentre i suoi compagni di squadra erano in trasferta in Venezuela per una partita di coppa sudamericana. Il giocatore brasiliano ha risposto alle critiche con un tono ironico, senza fornire ulteriori spiegazioni. La presenza del calciatore in occasione di un evento di gioco di carte ha suscitato commenti negativi da parte dei tifosi, che lo hanno criticato pubblicamente.

L'attaccante della Nazionale di calcio brasiliana Neymar ha risposto con ironia alle critiche ricevute per aver partecipato a un torneo di poker mentre i suoi compagni di squadra del Santos erano in trasferta in Venezuela per una partita della Coppa Sudamericana. In una storia di Instagram, il giocatore ha scritto "La vita è uno scherzo" e ha aggiunto in portoghese "Non prendete la vita troppo sul serio". Il post è apparso poche ore dopo la diffusione di sue immagini intento a giocare a carte in Brasile, mentre la delegazione del Santos si recava a Caracas per affrontare l'Universidad Central. Sebbene l'assenza di Neymar dalla... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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