New York maxi hot dog a Times Square per i 250 anni d' indipendenza USA

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Times Square è stata installata una grande scultura a forma di hot dog, intitolata «Hot Dog: The Second Serving», presentata da Times Square Arts. L’opera, di dimensioni rilevanti, ha richiamato l’attenzione dei passanti. La scultura è stata collocata in occasione dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti. La struttura è visibile in una delle zone più frequentate di New York.

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(LaPresse) Una gigantesca scultura a forma di hot dog è tornata a dominare Times Square a New York con l’installazione «Hot Dog: The Second Serving», presentata da Times Square Arts. L’opera, lunga circa 20 metri, è stata realizzata in tre mesi da un team di circa 40 persone ed è una nuova versione della scultura «Hot Dog in the City» degli artisti di Brooklyn Jen Catron e Paul Outlaw. L’installazione arriva in occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti e propone una rilettura dell’identità americana, mantenendo alcuni elementi dell’opera originale e aggiungendo nuovi riferimenti di carattere politico. L’inaugurazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - New York, maxi hot dog a Times Square per i 250 anni d'indipendenza USA
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65-Foot Hot Dog Returns To Times Square For America 250 Celebrations And Public Display |

Video 65-Foot Hot Dog Returns To Times Square For America 250 Celebrations And Public Display |

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