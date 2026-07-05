Durante i festeggiamenti per i 250 anni di indipendenza, sono stati osservati fuochi d'artificio italiani e un sorvolo del nuovo Air Force One. Il discorso di un ex presidente è durato meno di 40 minuti. Le celebrazioni hanno incluso anche una gara per mangiare 66 hot dog in 10 minuti. Le condizioni meteorologiche estreme hanno influenzato l'evento, con pioggia e vento intensi che hanno causato disagi.

Fuochi d'artificio italiani, il sorvolo del nuovo Air Force One, il discorso di Trump in meno di quaranta minuti, ma anche condizioni meteorologiche estreme. Alla festa per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza negli Usa non è mancato veramente nulla. «Il sogno americano è tornato», ha detto il presidente degli Stati Uniti a una folla esultante durante il comizio, ritardato rispetto all'orario previsto, al National Mall di Washington, prima di quello che ha definito il più grande spettacolo pirotecnico del mondo. Nonostante i festeggiamenti, Trump è stato criticato per essersi posto al centro dell'evento e per aver politicizzato le celebrazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Usa, cosa è successo alla festa dei 250 anni di indipendenza: dal nuovo Air Force One ai 66 hot dog in 10' ai fuochi d'artificio italiani

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Trump STEALS Our 250th Making it His Own Personal Celebration

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