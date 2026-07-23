new york ex soldato usa accusato di attacco incendiario a edificio federale a manhattan

Notizia in breve

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso lunedì un uomo che ha lanciato un ordigno incendiario contro un edificio federale a Manhattan. L’uomo, ex soldato statunitense, è stato arrestato e portato in custodia. Nessuno è rimasto ferito, ma l’edificio ha subito danni. La Procura federale ha confermato di aver avviato le indagini sul gesto. Le immagini mostrano l’istante dell’attacco e il soggetto che si allontana poco dopo.