New York ex soldato Usa accusato di attacco incendiario a edificio federale a Manhattan
Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso lunedì un uomo che ha lanciato un ordigno incendiario contro un edificio federale a Manhattan. L’uomo, ex soldato statunitense, è stato arrestato e portato in custodia. Nessuno è rimasto ferito, ma l’edificio ha subito danni. La Procura federale ha confermato di aver avviato le indagini sul gesto. Le immagini mostrano l’istante dell’attacco e il soggetto che si allontana poco dopo.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dalla Procura federale statunitense mostrano l’attacco compiuto lunedì davanti al palazzo federale 26 Federal Plaza a Manhattan, a New York, dove un ex militare dell’Esercito Us a avrebbe appiccato un incendio, fatto esplodere fuochi d’artificio e sparato con un fucile a pallini prima di essere fermato. L’uomo, identificato come Andrew Arrabaca, 43 anni, è stato accusato di incendio doloso e posto in custodia senza possibilità di cauzione. Secondo gli investigatori, avrebbe portato con sé un carrello con materiale vario e una valigetta contenente un fucile a pallini, oltre ad altre armi tra cui asce, coltelli, un martello e un machete. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Former Army Soldier Accused of Attacking NYC Federal Building
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