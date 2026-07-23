Nestlé e Platinum Equity daranno vita a Peranel leader nel settore delle acque e delle bevande premium

Nestlé e Platinum Equity hanno firmato un accordo per creare Peranel, una joint venture paritetica dedicata alle acque e alle bevande premium. La società sarà controllata al 50% da ciascuna parte e si concentrerà sul segmento di mercato delle bevande di alta qualità. L’obiettivo è sviluppare un’azienda dedicata, con una maggiore attenzione alle esigenze di questa categoria in crescita.

Nestlé e Platinum Equity annunciano un accordo per costituire Peranel, una joint venture paritetica (50:50) dedicata al business di Nestlé nel settore delle acque e delle bevande premium, con l’obiettivo di dare vita a un operatore dedicato e con una maggiore focalizzazione per sostenere la crescita in una categoria dinamica. Con un portafoglio di oltre 30 marchi distribuiti in 120 Paesi, Peranel riunirà marchi iconici di acqua minerale naturale come S.Pellegrino, Source Perrier e Acqua Panna, oltre a bevande premium e bevande funzionali, il marchio globale Nestlé Pure Life e altri importanti marchi locali nel settore delle acque. Come società indipendente interamente focalizzata sul business delle acque e delle bevande premium, Peranel avrà la piena flessibilità per investire nei propri marchi e cogliere nuove opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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