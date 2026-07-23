Da San Pellegrino a Perrier | Nestlé pronta a cedere il 50% della divisione acque al fondo Platinum Equity

Nestlé ha annunciato che cederà il 50% della divisione acque, che include marchi come San Pellegrino e Perrier, al fondo Platinum Equity. La cessione avverrà dopo una riorganizzazione prevista entro la fine del 2024, che prevede la creazione di una nuova divisione dedicata alle acque e alle bibite premium. L’interesse di fondi di investimento come Pai, KKR, Blackstone e CD&R era stato manifestato durante l’estate, per valutare un possibile investimento nella business unit “Waters”.

Dalla riorganizzazione di fine 2024, con la creazione della nuova divisione dedicata all’acqua e alle bibite premium, fino alla messa in vendita dell’estate successiva, quando i fondi Pai, KKR, Platinum Equity, Blackstone e CD&R avevano bussato timidamente alla porta di Nestlé per valutare l’investimento nella business unit “Waters”. Un percorso che potrebbe essere arrivato a una svolta, secondo quando rivelato dal Financial Times: il colosso alimentare svizzero sarebbe infatti pronto a cedere il 50% della divisione acque a Platinum Equity, gruppo di private equity con sede in California che gestisce asset per circa 48 milioni di dollari e fa capo al magnate Tom Gores, proprietario dal 2011 della franchigia Nba dei Detroit Pistons. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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