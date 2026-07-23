Nei misteri di Pieveluna l’arte incontra la natura | Samuela Pierucci torna in libreria con L’indagine di San Giovanni

Da lopinionista.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autrice toscana Samuela Pierucci torna in libreria con “L’indagine di San Giovanni”, il suo nuovo libro. Dopo il successo di “Miracqua la svela misteri – Il caso dei rubagatti”, che ha vinto il Premio Speciale Romanzi per Ragazzi al Festival Giallo Garda 2023, riprende a scrivere per i giovani lettori. La narrazione combina elementi di arte e natura, ambientata nei misteri di Pieveluna. La pubblicazione segue l’ottimo riscontro ottenuto dal suo precedente lavoro.

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ROMA – Dopo il successo di “Miracqua la svela misteri – Il caso dei rubagatti” — l’esordio nella narrativa per ragazzi che ha conquistato il pubblico e ottenuto il Premio Speciale Romanzi per Ragazzi al Festival Giallo Garda 2023 — l’autrice toscana Samuela Pierucci torna a far sognare i giovani lettori. Disponibile da questa settimana in libreria, “Miracqua la svela misteri – l’indagine di San Giovanni” (Intrecci Edizioni) il secondo attesissimo capitolo della serie young. L’arrivo dell’estate porta sempre un tocco di magia nel piccolo paese di Pieveluna, ma per la giovanissima Elvira coincide con qualcosa di straordinario: il risveglio dei suoi poteri speciali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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