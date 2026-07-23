NBA 2K27 triplo annuncio | cover data di uscita e Accesso Anticipato

L'annuncio riguarda la copertina, la data di uscita e l'accesso anticipato di NBA 2K27. La copertina mostra un atleta in azione, mentre la data di lancio è fissata per il prossimo mese. Chi ha prenotato può accedere al gioco prima del rilascio ufficiale. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su contenuti o caratteristiche del titolo.

Il basket virtuale targato 2K e Visual Concepts si prepara a dominare la nuova stagione sportiva. Con un annuncio ufficiale di grandissimo impatto, la publisher ha presentato i tre volti di copertina che caratterizzeranno la line-up di NBA 2K27: il fenomeno dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama, la stella delle Indiana Fever Caitlin Clark e il leggendario MVP dei Chicago Bulls Derrick Rose. Oltre al trio d’eccezione, sono state confermate le date chiave per gli appassionati: il primo trailer ufficiale del gameplay debutterà a livello globale il 28 luglio, mentre il lancio nei negozi è programmato per il 4 settembre su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC (tramite Steam) e Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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