Il principale paracadute per chi perde il lavoro in Italia è la Naspi. Secondo il XXV Rapporto annuale dell’Inps, presentato a luglio 2026, nel 2025 l’indennità di disoccupazione ha interessato oltre 2,8 milioni di beneficiari. Tutto questo si è tradotto in una spesa complessiva alquanto vicina ai 18 miliardi di euro. Numeri che impressionano e raccontano lo stato di salute del mercato del lavoro e il peso che ancora hanno gli ammortizzatori sociali sui conti pubblici. Dietro queste cifre, però, c’è una dinamica ben precisa. Da un lato abbiamo una platea in lieve aumento, dall’altro assegni più ricchi e un divario evidente tra ciò che entra (contributi) e ciò che esce (prestazioni). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Naspi, oltre 2,8 milioni di beneficiari e 18 miliardi di spesa: la mappa della disoccupazione

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