Naspi docenti precari | requisiti come e quando fare domanda

Da leggioggi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al termine dell’anno scolastico 2025-2026, i docenti precari senza contratto possono presentare domanda all’INPS per ricevere la disoccupazione NASpI. La procedura è rivolta al personale che ha lavorato durante l’anno e si trova senza incarico. La richiesta deve essere inviata seguendo le modalità stabilite dall’istituto, rispettando i requisiti previsti. La domanda può essere presentata dopo la fine dell’attività lavorativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Guida alla Naspi docenti precari: il personale docente che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 si ritrova privo di un contratto di lavoro può trasmettere domanda all’INPS per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Naspi docenti precari: requisiti. Per poter legittimamente beneficiare della NASpI è necessario che il cittadino sia in una condizione di disoccupazione involontaria. Tale si intende, ad esempio, la situazione dei docenti che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 (e in attesa di un nuovo contratto a settembre) hanno visto il loro rapporto di lavoro arrivare a scadenza. La normativa (Decreto Legislativo numero 222015, articolo 3) richiede altri due requisiti, in particolare: Leggi anche: “ CCNL Istruzione e Ricerca: firmato il rinnovo 2025-2027. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

naspi docenti precari requisiti come e quando fare domanda
© Leggioggi.it - Naspi docenti precari: requisiti, come e quando fare domanda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TUTORIAL NASpI 2026: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA STEP BY STEP

Video TUTORIAL NASpI 2026: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA STEP BY STEP

Notizie e thread social correlati

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da oraÈ possibile richiedere la NASpI per docenti precari e personale ATA con contratto in scadenza il 30 giugno già da ora.

Naspi precari scuola 2026, requisiti e domanda di indennità di disoccupazioneÈ stata pubblicata la circolare sulla Naspi per i lavoratori precari della scuola nel 2026.

Temi più discussi: Portale Siisl NASpI, cosa devono fare i docenti supplenti che hanno fatto domanda? La guida completa; NASpI 2026 per docenti e ATA: requisiti e come fare domanda; NASpI scuola 2026: guida alla domanda per i supplenti.

Portale Siisl NASpI, cosa devono fare i docenti supplenti che hanno fatto domanda? La guida completaCosa è il portale Siisl? Cosa devono fare i docenti che hanno fatto domanda per la disoccupazione (NASpI)? Ecco una guida schematica e chiara per i docenti e il personale ATA con contratto a tempo det ... tecnicadellascuola.it

Naspi per precari: ridotto il sussidio di disoccupazione Inps per chi ha percepito Aspi?A partire dal primo maggio 2015 il nuovo sussidio di disoccupazione si chiama Naspi e ne usufruiscono anche i precari, compresi quelli della scuola. Con Naspi cambiano requisiti, durata e calcolo dell ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web