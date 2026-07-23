Naspi docenti precari | requisiti come e quando fare domanda

Al termine dell’anno scolastico 2025-2026, i docenti precari senza contratto possono presentare domanda all’INPS per ricevere la disoccupazione NASpI. La procedura è rivolta al personale che ha lavorato durante l’anno e si trova senza incarico. La richiesta deve essere inviata seguendo le modalità stabilite dall’istituto, rispettando i requisiti previsti. La domanda può essere presentata dopo la fine dell’attività lavorativa.

Guida alla Naspi docenti precari: il personale docente che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 si ritrova privo di un contratto di lavoro può trasmettere domanda all’INPS per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Naspi docenti precari: requisiti. Per poter legittimamente beneficiare della NASpI è necessario che il cittadino sia in una condizione di disoccupazione involontaria. Tale si intende, ad esempio, la situazione dei docenti che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 (e in attesa di un nuovo contratto a settembre) hanno visto il loro rapporto di lavoro arrivare a scadenza. La normativa (Decreto Legislativo numero 222015, articolo 3) richiede altri due requisiti, in particolare: Leggi anche: “ CCNL Istruzione e Ricerca: firmato il rinnovo 2025-2027. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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TUTORIAL NASpI 2026: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA STEP BY STEP

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