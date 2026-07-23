Napoli subito un guaio per Allegri | infortunio e svolta sul mercato
Il Napoli ha subito un infortunio durante la prima amichevole estiva contro l’Arezza, con conseguenze che potrebbero influenzare le strategie di mercato. La squadra ha perso la partita, segnando un passo falso nel ritiro prestagionale. La situazione potrebbe portare a modifiche nelle scelte di mercato, anche se non sono stati comunicati dettagli specifici sulle condizioni dell’infortunato. La partita ha rappresentato un primo banco di prova per la rosa in vista della nuova stagione.
Pessime notizie per la compagine azzurra dopo la sconfitta contro l’Arezza nel primo test amichevole estivo. Clamoroso tonfo per il Napoli nella prima amichevole estiva. Gli azzurri si arrendono infatti all’Arezzo col punteggio di 3-1, al termine di una prestazione davvero deludente sia sotto il piano atletico che quello tecnico. A rovinare i piani del nuovo tecnico Max Allegri è anche l’ infortunio occorso a Lorenzo Lucca a pochi minuti dal fischio finale. L’attaccante di Moncalieri classe 2000 si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una distorsione alla caviglia destra che andrà monitorata con grandissima attenzione nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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