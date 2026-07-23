Napoli subito un guaio per Allegri | infortunio e svolta sul mercato

Notizia in breve

Il Napoli ha subito un infortunio durante la prima amichevole estiva contro l’Arezza, con conseguenze che potrebbero influenzare le strategie di mercato. La squadra ha perso la partita, segnando un passo falso nel ritiro prestagionale. La situazione potrebbe portare a modifiche nelle scelte di mercato, anche se non sono stati comunicati dettagli specifici sulle condizioni dell’infortunato. La partita ha rappresentato un primo banco di prova per la rosa in vista della nuova stagione.