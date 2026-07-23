Napoli choc alla Stazione | abusa di una 16enne in presenza dei familiari di lei e viene arrestato

Un uomo irregolare è stato arrestato dopo aver molestato una 16enne in stazione centrale a Napoli. La ragazza, accompagnata dai familiari, era presente nell’area quando lui si è avvicinato e ha agito. La giovane, visibilmente spaventata, è stata poi assistita dai presenti prima dell’intervento della Polizia di Stato. L’arresto è stato eseguito sul posto.

Avrebbe abusato di una 16enne in stazione per poi essere arrestato dalla Polizia di Stato. A finire in manette un immigrato irregolare in Italia. La giovanissima - visibilmente spaventata dopo quanto accaduto - era con un gruppo di familiari all'interno della stazione centrale di Napoli quando è stata presa di mira dall'uomo. Dopo l'episodio, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria hanno inseguito e bloccato l'uomo. L'arresto stato convalidato dal giudice. Sul fatto si registra la polemica di Severino Nappi, vicecoordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio federale: "Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all'interno della Stazione Centrale di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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