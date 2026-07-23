Due giocatori del Napoli sono stati costretti a lasciare il campo durante l'ultima partita. Buongiorno ha subito un infortunio che lo terrà fuori per mesi, mentre Lucca si è infortunato ma dovrebbe tornare a disposizione presto. L’allenatore Allegri ha perso un elemento importante, anche se il centravanti si rivedrà in campo in breve tempo.

Napoli, doppio stop per Buongiorno e Lucca: Allegri perde un pilastro, ma il centravanti rientra presto. Massimiliano Allegri non ha iniziato nel modo sperato la sua avventura sulla panchina del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro, infatti, sta già facendo i conti con una serie di problemi fisici che hanno ridotto il numero di giocatori disponibili nelle prime settimane di lavoro. Nel pomeriggio, la società ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca, entrambi costretti a fermarsi dopo i rispettivi accertamenti medici. Buongiorno, uno dei rinforzi più attesi dell’estate, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Calcionews24.com - Napoli, allarme in infermeria: Buongiorno out per mesi, Lucca ko ma rientra presto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Punto C: Emergenza tra Difesa e Mercato!

Notizie e thread social correlati

Lucca, tutte le pretendenti: rientra al Napoli ma è già in uscita. Bologna in pole, ci pensano Genoa e LazioLorenzo Lucca, 25 anni, non è stato riscattato dal Nottingham nonostante il contratto con il Napoli fino al 2030.

Repubblica: “Buongiorno deve operarsi menisco ko, stop di 3 mesi Opzione Gatti sul mercato”Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento al menisco e resterà fuori dal campo per circa tre mesi.

Temi più discussi: Napoli, da Buongiorno a Gilmour: infermeria sempre piena, 4 giocatori indisponibili; Denosumab introvabile, scatta l'allarme in Campania - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Infortunati, allarme rientrato per Rafa Marin: le ultime su Buongiorno; Infermiere aggredito all'ospedale Pellegrini, la Fials chiede le body cam.

Rafa Marin torna in gruppo! Allarme rientrato dopo l'affaticamentoArrivano altre buone notizie dall'infermeria del Napoli nel quarto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. Rafa Marin è regolarmente in gruppo durante l'allenamento mattutino, confermando il pieno recupe ... tuttonapoli.net

Napoli, da Buongiorno a Gilmour: infermeria sempre piena, 4 giocatori indisponibiliStop lungo per il difensore rischia di essere operato il regista scozzese. Neres e Beukema in disparte si ferma ancora Rafa Marin ... msn.com