Napoli abusi su 16enne in stazione | rischia il linciaggio

Da ilmattino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 16enne è stato vittima di abusi in stazione centrale mentre era con i genitori, in attesa di un treno per Roma. Dopo l’accaduto, si sono generati momenti di tensione tra alcuni presenti e il giovane, con rischi di linciaggio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e garantire l’incolumità del ragazzo. La vittima stava passeggiando tra i negozi, cercando di tenere sotto controllo i familiari.

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Era in compagnia dei suoi genitori alla stazione centrale di piazza Garibaldi, in attesa di partire per Roma. Gironzolava per i negozi tenendo sotto controllo i parenti, per non perdersi. Ad un certo punto ha sentito su di se uno sguardo persistente e fastidioso. Di quelli che ad una donna non piacciono. Ha alzato lo sguardo e ha incrociato quello di un extracomunitario che la guardava con insistenza senza mai distogliere l’attenzione da lei. Neanche quando, visibilmente spaventata e infastidita, ha iniziato ad allontanarsi. È stato proprio allora che l’uomo, un 34enne nigeriano, ha incalzato con le avances sempre più insistenti. Fuga show... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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