Un 16enne è stato vittima di abusi in stazione centrale mentre era con i genitori, in attesa di un treno per Roma. Dopo l’accaduto, si sono generati momenti di tensione tra alcuni presenti e il giovane, con rischi di linciaggio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e garantire l’incolumità del ragazzo. La vittima stava passeggiando tra i negozi, cercando di tenere sotto controllo i familiari.

Era in compagnia dei suoi genitori alla stazione centrale di piazza Garibaldi, in attesa di partire per Roma. Gironzolava per i negozi tenendo sotto controllo i parenti, per non perdersi. Ad un certo punto ha sentito su di se uno sguardo persistente e fastidioso. Di quelli che ad una donna non piacciono. Ha alzato lo sguardo e ha incrociato quello di un extracomunitario che la guardava con insistenza senza mai distogliere l’attenzione da lei. Neanche quando, visibilmente spaventata e infastidita, ha iniziato ad allontanarsi. È stato proprio allora che l’uomo, un 34enne nigeriano, ha incalzato con le avances sempre più insistenti. Fuga show... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Napoli, abusi su 16enne in stazione: rischia il linciaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex sindaca condannata per abusi su un 16enne: la sentenza scatena rabbia e polemicheUna ex sindaca è stata condannata per aver commesso abusi su un ragazzo di 16 anni.

Venezia, turisti borseggiati: romeno rischia il linciaggioA Venezia, un uomo sospettato di aver rubato un portafoglio è stato fermato da un gruppo di turisti vicino al Ponte di Rialto.

Temi più discussi: Incidenti stradali, tamponamento sull'A1 in Campania: morta 16enne. Feriti i genitori e il fratello; Va in casa per i lavori domestici e violenta due ragazzine di 10 e 16 anni: arrestato ad Avellino; Avellino, abusi su due minorenni di 10 e 16 anni: arrestato un 60enne; Folgorato mentre effettua lavori per la fibra: tragedia a Montesano Salentino.

Napoli, 16enne abusata in stazione: arrestato uomo irregolareLa risposta della Polizia di Stato è stata rapida e risolutiva. Gli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria (Polfer) sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo. L'arres ... it.blastingnews.com

Napoli, abusa di una 16enne in stazione: inseguito e arrestato dalla poliziaAbusa di una 16enne, la ragazza lancia l'allarme, i parenti inseguono l'uomo, irregolare sul territorio, che viene arrestato dalla Polizia di ... msn.com