E adesso per Guillem Farres è il momento di consolidare la sua posizione al vertice della classifica. Non sarà un wekeend come gli altri per lo spagnolo il GP della Cechia, tredicesimo appuntamento valido per il Mondiale 20206 di Motocross, classe MX2. Il centauro in forza alla Triumph è reduce dall’ottimo fine settimana disputato in Gran Bretagna, dove è riuscito a prendere prima la scia e poi a sorpassare il diretto rivale al titolo, ovvero Sacha Coenen, adesso costretto ad inseguire. Ma qual è la situazione attuale in termini di punti? Il numero 99 al momento vanta un contingente di 563, appena undici lunghezze in più del belga in sella... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2: Farres a Loket per consolidare la testa della classifica. Sacha Coenen adesso deve rincorrere

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