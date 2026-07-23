mps scossa alla governance

Continuano febbrili i lavori sul cantiere dell'integrazione tra Banco Bpm e Mps. Sono giorni tesi in particolare a Siena, dove l'istituto di Rocca Salimbeni ha bisogno di sfuggire all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo. Nel frattempo, secondo quanto risulta a Il Giornale, all'interno della banca è in corso un processo di riorganizzazione delle competenze. In questo solco, l'amministratore delegato Luigi Lovaglio avrebbe ridotto le funzioni del suo direttore finanziario, Andrea Maffezzoni. In particolare, alcune competenze legate alla contabilità non sarebbero più sotto la responsabilità del direttore finanziario.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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