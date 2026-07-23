Movida Confcommercio | adeguare le ordinanze agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale

Confcommercio Napoli ha scritto a un consigliere comunale chiedendo di aggiornare le ordinanze sulla movida in base alle decisioni approvate dal Consiglio comunale. La richiesta mira a rendere coerenti le norme attuali con le indicazioni emerse durante le riunioni dell’assemblea. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle ordinanze o sulle modifiche richieste. La comunicazione si concentra sulla necessità di allineare le regolamentazioni alle deliberazioni ufficiali del Consiglio.

Confcommercio Napoli ha chiesto in una lettera al consigliere Sergio D’Angelo, un adeguamento delle ordinanze vigenti agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.??“Confcommercio Napoli ha seguito con grande attenzione il percorso istituzionale che ha condotto il Consiglio comunale, nella seduta del 6 luglio 2026, ad approvare, a larghissima maggioranza, la deliberazione di indirizzo in materia di. 🔗 Leggi su 2anews.it

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