Morte volontaria | iniziato l’iter legislativo

In Regione è iniziato l’iter legislativo riguardante la morte volontaria, a un anno dalla scomparsa di Laura Santi, promotrice della campagna. La discussione riguarda la regolamentazione delle pratiche di fine vita e si concentra sulla formulazione di norme specifiche. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della proposta di legge o sui passaggi successivi. L’avvio del percorso legislativo è stato annunciato ufficialmente, senza ulteriori precisazioni sui tempi o sugli effetti.

PERUGIA – Ieri in Regione, ad un anno dalla morte di Laura Santi, che fu la promotrice della campagna, è iniziato l’iter legislativo, per essere votata a settembre, l’iniziativa di legge popolare “Procedure e tempi per l’ assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ”, sottoscritta da circa 5 mila umbri, realizzata da Alice Spaccini e Stefano Massoli, dell’associazione “ Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”. Dopo l’illustrazione, l’atto è tornato nuovamente in terza Commissione, presieduta da Luca Simonetti. "Nella riunione – spiega Simonetti - sono stati presentati ed illustrati alcuni emendamenti il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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