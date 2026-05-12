Il primo libro di Carmelinda Gentile, attrice e regista siracusana con esperienza internazionale, si intitola ’E alla fine diventai Betty Boop’. Nato dalla necessità di narrare piuttosto che dalla semplice volontà di scrivere, il volume rappresenta un racconto personale che riflette su un percorso di rinascita e trasformazione. La pubblicazione si inserisce in un contesto di testimonianze individuali più che di opere di fiction.

Ci sono libri che nascono dalla necessità di raccontare, non dalla voglia di scrivere. Appartiene a questa categoria rara e preziosa il primo libro di Carmelinda Gentile, attrice e regista siracusana di caratura internazionale, intitolato ’E alla fine diventai Betty Boop ’. Il volume sarà presentato oggi alle 18 nella Sala Conferenze della Fondazione Villa Elena Maria, in via Cimabue 115 a Grosseto. L’evento è promosso congiuntamente dalla Lilt, dall’associazione La Farfalla e dalla Fondazione Villa Elena Maria Onlus, tre realtà del territorio accomunate da una missione profonda: accompagnare le persone attraverso le fragilità della vita, restituendo loro dignità, speranza e bellezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Betty Boop’ che sa rinascere

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