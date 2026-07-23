Nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Montemurlo, una gioielleria è stata svaligiata da un gruppo di ladri. Gli autori hanno forzato la saracinesca dell’ingresso e sono entrati nel negozio poco dopo le 4. Hanno svuotato la cassaforte prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

MONTEMURLO (PRATO) – Colpo nella notte fra il 22 e il 23 luglio 2026 a Montemurlo. Presa di mira la< gioielleria Signori dove poco dopo le 4 una banda di ladri ha manomesso la saracinesca dell’ingresso principale ed è riuscita a introdursi nei locali. Durante il colpo è scattato l’allarme del negozio, ma i ladri hanno comunque agito con rapidità, riuscendo a prendere il contenuto della cassaforte prima di darsi alla fuga. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dai rumori provenienti dall’attività commerciale che hanno immediatamente contattato i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montemurlo: furto in gioielleria, ladri svuotano cassaforte e fuggono nella notte

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