I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in via della Tinaia, nel comune di Montelupo Fiorentino, per un vasto incendio di vegetazione lungo le sponde del fiume Arno. Dalle 14:20 sono in azione le squadre di pronto intervento e anche un elicottero è stato impiegato per contenere le fiamme.

MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco stanno operando dalle ore 14:20 di oggi, 23 luglio 2026, nel comune di Montelupo Fiorentino in via della Tinaia, per un vasto incendio di vegetazione lungo le sponde del fiume Arno. A lavoro due squadre, un’autobotte e mezzi in supporto anche dal distaccamento di Fi-Ovest. Sul posto sta intervenendo anche personale dell’organizzazione Regionale dell’AIB della Regione Toscana. In arrivo un elicottero antincendio della Regione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montelupo Fiorentino: incendio sulle sponde dell’Arno, in azione anche l’elicottero

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