Venerdì 24 luglio iniziano i festeggiamenti del Perdono a Montegonzi, nel comune di Cavriglia. La manifestazione include la tradizionale Cena con Bartolo, oltre a iniziative dedicate alle tradizioni locali, al benessere e all'enogastronomia. La festa si protrarrà per diversi giorni, attirando residenti e visitatori della zona. La programmazione prevede eventi culturali, gastronomici e di intrattenimento, con il coinvolgimento della comunità locale.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Torna la Cena con Bartolo Prenderanno il via venerdì 24 luglio i festeggiamenti del Perdono di Montegonzi, nel comune di Cavriglia, appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori con un ricco programma di iniziative dedicate alle tradizioni locali, al benessere e all'enogastronomia. La manifestazione si articolerà in quattro giorni di eventi pensati per coinvolgere persone di tutte le età, con l'obiettivo di offrire momenti di socialità, aggregazione e valorizzazione del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Cena con Bartolo, in programma proprio nella serata inaugurale di venerdì 24 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montegonzi si prepara alla Festa del Perdono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Santi Pietro e Paolo, Roma si prepara alla grande festa del 29 giugnoIl 29 giugno 2026 Roma celebra i santi Pietro e Paolo con una giornata di eventi e festeggiamenti.

Giornata Nazionale dello Sport, il casertano si prepara alla grande festa del ConiIn occasione della Giornata Nazionale dello Sport, prevista per domenica 7 giugno 2026, si svolgeranno numerosi eventi in diverse località del...

Si parla di: Danza nel centro storico, il gran finale di Naturalmente Pianforte e le sagre: gli eventi.

Montegonzi si prepara alla Festa del PerdonoArezzo, 23 luglio 2026 – Torna la Cena con Bartolo Prenderanno il via venerdì 24 luglio i festeggiamenti del Perdono di Montegonzi, nel comune di Cavriglia, appuntamento che ogni anno richiama reside ... lanazione.it

Diocesi: Ortona-Lanciano celebra il perdono di san Tommaso con richiami al dialogo e alla paceUna pace disarmata e disarmante e l’invito a disarmare le parole: sono questi richiami alle parole di Papa Leone XIV e la necessità di arrivare alla pace e alla giustizia anche tramite la ... agensir.it