montecatini terme sito unesco presentato il percorso di rilancio

Il Comune di Montecatini Terme ha presentato un piano di rilancio per il centro storico, con l’obiettivo di rafforzare la sua identità come sito UNESCO. L’intervento prevede interventi di riqualificazione e promozione turistica, mantenendo il patrimonio storico e culturale. La strategia include anche iniziative per migliorare i servizi e attrarre visitatori, senza modificare gli elementi caratteristici della località. La proposta è stata illustrata nelle ultime settimane e si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo locale.

Montecatini Terme (Pistoia), 23 luglio 2026 – “La città guarda al futuro puntando con decisione sulla valorizzazione della sua identità internazionale”. La commissione consiliare dedicata al riconoscimento del comune all’interno del sito The Great Spa Towns of Europe da parte dell’ Unesco si è riunita per fare il punto sul percorso di rilancio intrapreso, delineando prospettive di sviluppo strategico per la città. Prosegue così il lavoro per valorizzare l’appartenenza al patrimonio dell’umanità. La seduta, presieduta dalla consigliera Martina Macaluso, ha visto la partecipazione della cattedra Unesco dell’università di Pisa, rappresentata da Marco Raugi e Annateresa Rondinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Terme di Montecatini, ecco la svolta per riaprire il futuro

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