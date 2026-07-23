Arezzo, 23 luglio 2026- Giovedì 23 luglio 2026, in Piazza Gamurrini, per gli appuntamenti della Estate in Piazza, . L’incontro, a 22 anni dalla scomparsa, vedrà tra i protagonisti il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sarà presente a Monte San Savino per ricordare l’amico e collega Romolo Lupino, sindaco del Comune per tre legislature, dal 1980 al 1995. Tra le tante cose, sotto la legislatura Lupino, Monte San Savino ottenne il riconoscimento di Città, dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Con il Presidente Giani, sul palco in Piazza Gamurrini a ricordare e raccontare Romolo Lupino, ci saranno l’attuale Sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati, l’ex Consigliere Regionale Marco Manneschi, la figlia Manuela Lupino e amici ed amministratori dell’epoca con testimonianze e ricordi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte San Savino ricorda il Sindaco Romolo Lupino

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