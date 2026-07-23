Due petizioni online stanno attirando l’attenzione dopo i Mondiali 2026, entrambi riguardano l’Argentina, che è arrivata in finale. Una petizione chiede di premiare l’Argentina per la sua prestazione, mentre l’altra propone di escludere il paese dalla prossima edizione del torneo. Le richieste si sono diffuse sui social, generando dibattito tra i tifosi e gli utenti. Entrambe le petizioni sono state firmate da migliaia di persone in poche ore.

I Mondiali 2026 sono terminati da meno di una settimana, ma le polemiche continuano. In queste ore, due petizioni stanno mandando a fuoco il Web ed entrambe riguardano l’ Argentina, finalista di questa edizione della Coppa del mondo. La prima richiesta dei tifosi viene direttamente da Buenos Aires: i supporters dell’Albiceleste chiedono che venga rigiocata la f inale contro la Spagna, che ha vinto 1-0 con una rete di Ferran Torres ai supplementari. Sul sito Change.org è quindi partita una petizione che al momento ha raccolto oltre 60mila firme e che contesta le decisioni arbitrali prese dal direttore di gara, Slavko Vincic. Nel testo della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, petizioni pro e contro l’Argentina: che cosa chiedono i tifosi

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