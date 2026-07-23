Modric versione tennista | Luka incanta anche sulla terra rossa!

Notizia in breve

Luka Modric si sta godendo alcuni giorni di relax a Zara mentre aspetta l’annuncio ufficiale del rinnovo con il Milan. Durante il soggiorno, il centrocampista ha mostrato ancora una volta la sua abilità e stile, lasciando trasparire la sua naturale eleganza anche in un contesto diverso dal calcio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e media, mentre si prepara a riprendere l’attività sportiva con il club.