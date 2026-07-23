Modric versione tennista | Luka incanta anche sulla terra rossa!
Luka Modric si sta godendo alcuni giorni di relax a Zara mentre aspetta l’annuncio ufficiale del rinnovo con il Milan. Durante il soggiorno, il centrocampista ha mostrato ancora una volta la sua abilità e stile, lasciando trasparire la sua naturale eleganza anche in un contesto diverso dal calcio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e media, mentre si prepara a riprendere l’attività sportiva con il club.
In attesa dell’ ufficialità del rinnovo con il Milan, Luka Modric si gode qualche giorno di relax a Zara, dove ha mostrato ancora una volta la sua classe naturale. Il croato è stato ripreso mentre giocava a tennis sulla terra rossa. (X@AFD7L). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Luka Modri vs Messi, Mané and De Bruyne!
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