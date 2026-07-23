Modric versione tennista | Luka incanta anche sulla terra rossa!

Da video.gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luka Modric si sta godendo alcuni giorni di relax a Zara mentre aspetta l’annuncio ufficiale del rinnovo con il Milan. Durante il soggiorno, il centrocampista ha mostrato ancora una volta la sua abilità e stile, lasciando trasparire la sua naturale eleganza anche in un contesto diverso dal calcio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e media, mentre si prepara a riprendere l’attività sportiva con il club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In attesa dell’ ufficialità del rinnovo con il Milan, Luka Modric si gode qualche giorno di relax a Zara, dove ha mostrato ancora una volta la sua classe naturale. Il croato è stato ripreso mentre giocava a tennis sulla terra rossa. (X@AFD7L). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

modric versione tennista luka incanta anche sulla terra rossa
© Video.gazzetta.it - Modric versione tennista: Luka incanta anche sulla terra rossa!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Luka Modri vs Messi, Mané and De Bruyne!

Video Luka Modri? vs Messi, Mané and De Bruyne!

Notizie e thread social correlati

Disastro Milan, senza Champions salta anche Luka Modric: decisione imminenteIl Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con risultati che hanno messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions...

Milan-Amorim, la verità sulla videocall - Glasner, la deadline con Rangnick e quell'apertura di Modric (le 3 offerte a Luka) - Le indiscrezioni rossonereDurante una conversazione via videocall, il club ha discusso con Ruben Amorim in vista di un possibile incarico come allenatore del Milan.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web