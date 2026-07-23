Modric rinnova per un anno con il Milan | ufficiale la continuazione del rapporto!

Luka Modric ha rinnovato il contratto con il Milan per un anno. La firma è stata ufficializzata, confermando la prosecuzione del rapporto tra il giocatore e il club. Il centrocampista croato continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione. Il rinnovo riguarda esclusivamente un ulteriore anno di contratto. Non sono state rese note altre condizioni economiche o dettagli contrattuali.

Luka Modric Rinnova con il Milan: Un Anno in Più per il Campione Croato. MILANO (ITALPRESS) – Luka Modric, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Milan. Dopo una modesta stagione culminata con una delusione durante il Mondiale, il giocatore croato ha deciso di proseguire la sua avventura in rossonero. Con il nuovo accordo, Modric resterà al Milan fino al 30 giugno 2027, continuando a portare esperienza e classe nel centrocampo della squadra. Il Ruolo di Modric nel Milan. Sin dal suo arrivo, Luka Modric è diventato un punto di riferimento fondamentale per il Milan. Non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche, ma anche per la leadership e la professionalità dimostrate dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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