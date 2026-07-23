Mobilità dirigenti scolastici | il CNDDU chiede criteri più equi per le famiglie

Il CNDDU ha richiesto criteri più equi per la mobilità dei dirigenti scolastici, sottolineando che la procedura influisce sulle famiglie. Dietro le graduatorie si nascondono situazioni in cui i figli piccoli vedono un genitore poche volte al mese e le famiglie sono divise da centinaia di chilometri. La richiesta mira a rendere più giusta la distribuzione dei dirigenti, considerando le esigenze familiari e le distanze.

La mobilità dirigenti scolastici non è solo una procedura amministrativa. Dietro ogni graduatoria ci sono famiglie divise da centinaia di chilometri e figli piccoli che vedono un genitore poche volte al mese. Il CNDDU ha raccolto la riflessione di un dirigente e l'ha trasmessa al Ministro Giuseppe Valditara.Mobilità dirigenti scolastici, la posizione del CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha scelto di rilanciare il contributo di un dirigente scolastico. Il tema riguarda la mobilità dirigenti scolastici e i suoi effetti sul diritto a vivere insieme alla propria famiglia. Secondo il Coordinamento, la questione tocca principi fissati dalla Costituzione e dalle fonti internazionali sui diritti della persona. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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