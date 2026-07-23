MOBILITA’ | ASSOGIOCATTOLI RILANCIA L' APPELLO PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO AL VIA CON IL MIT LA CAMPAGNA NAZIONALE IL POSTO VUOTO
Ogni viaggio in auto può fare la differenza tra un ritorno a casa e una tragedia. Eppure, ogni anno, in Italia circa 7.000 bambini rimangono feriti in incidenti stradali mentre viaggiano a bordo di un'autovettura. Un dato che richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, a partire dai più piccoli. Secondo le più recenti rilevazioni, la quota di minori trasportati senza alcun sistema di ritenuta ha raggiunto il 14,3%, un valore quasi triplicato rispetto agli anni precedenti. Numeri che dimostrano come, accanto alle infrastrutture e ai controlli, sia fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra le famiglie sull'importanza di utilizzare sempre dispositivi di sicurezza adeguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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