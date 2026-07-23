Ogni viaggio in auto può fare la differenza tra un ritorno a casa e una tragedia. Eppure, ogni anno, in Italia circa 7.000 bambini rimangono feriti in incidenti stradali mentre viaggiano a bordo di un'autovettura. Un dato che richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, a partire dai più piccoli. Secondo le più recenti rilevazioni, la quota di minori trasportati senza alcun sistema di ritenuta ha raggiunto il 14,3%, un valore quasi triplicato rispetto agli anni precedenti. Numeri che dimostrano come, accanto alle infrastrutture e ai controlli, sia fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra le famiglie sull'importanza di utilizzare sempre dispositivi di sicurezza adeguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - MOBILITA’: ASSOGIOCATTOLI RILANCIA L'APPELLO PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO. AL VIA CON IL MIT LA CAMPAGNA NAZIONALE "IL POSTO VUOTO”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mobilità, Assogiocattoli rilancia l'appello per la sicurezza dei bambini in auto. Al via con il Mit la campagna nazionale “Il posto vuoto”

Tram, sicurezza e Città 30: Campaniello rilancia la mobilità di Bologna | VIDEOA Bologna, si lavora a una nuova mappa urbana che include il progresso dei progetti per il tram, mentre si intensificano le discussioni sulla...