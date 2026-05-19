Tram sicurezza e Città 30 | Campaniello rilancia la mobilità di Bologna | VIDEO
A Bologna, si lavora a una nuova mappa urbana che include il progresso dei progetti per il tram, mentre si intensificano le discussioni sulla sicurezza nelle aree pedonali, in risposta agli incidenti di Modena. Nel frattempo, si confrontano le opinioni sulle piste ciclabili, con opinioni contrastanti tra cittadini e amministratori. La questione della mobilità si intreccia con le recenti misure di sicurezza, creando un quadro di eventi e dibattiti che coinvolgono diverse zone della città.
Una nuova mappa della città, il tram che prende forma, la sicurezza nelle aree pedonali dopo i fatti di Modena e il confronto acceso sulle piste ciclabili. È una Bologna in piena trasformazione quella raccontata dall’assessore alla Mobilità del Comune, Michele Campaniello, intervenuto durante la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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