Miniere criminali nelle terre degli altri

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state scoperte miniere illegali che operano in territori di altri paesi, sfruttando risorse senza autorizzazione. Le attività avvengono senza controlli adeguati, causando danni ambientali e impattando le comunità locali. Le miniere sono spesso gestite da organizzazioni criminali che eliminano eventuali ostacoli alle operazioni. La presenza di queste miniere viene segnalata da enti di vigilanza, ma le attività continuano nonostante le denunce.

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Mine owner strikes deal with miners

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