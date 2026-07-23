Un uomo di 54 anni è stato denunciato a Perugia dopo aver minacciato un conoscente con un fucile. L’intervento della Polizia di Stato è scattato in seguito alle segnalazioni di minacce gravi legate a questioni economiche. Durante le verifiche, sono state sequestrate armi in suo possesso, che sono state ritirate cautelativamente. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio.

Una denuncia con ritiro cautelare di armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a seguito di minacce gravi avvenute per motivi economici. Un uomo di 54 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo essere stato accusato di aver minacciato di morte un conoscente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Foligno, mentre il provvedimento è stato adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto. I fatti a Foligno Le verifiche sulla detenzione di armi Raccolta degli elementi di riscontro Deferimento alla Procura e ritiro delle armi I fatti a Foligno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Minaccia un conoscente con un fucile per motivi economici a Perugia, denunciato un 54enne

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