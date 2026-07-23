Un uomo ha minacciato con una bottiglia rotta un cassiere in un minimarket, tentando di rubare l’incasso. È scoppiata una colluttazione che si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente avvenuto ieri pomeriggio.

La Spezia, 23 luglio 2026 - Una bottiglia rotta usata come minaccia, il tentativo di impossessarsi dell’incasso e una colluttazione terminata solo con l’arrivo dei carabinieri. È accaduto in un minimarket del quartiere Umbertino alla Spezia, dove un 34enne spezzino è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, l’uomo avrebbe minacciato un dipendente del negozio, di origine bangladese, dopo aver rotto una bottiglia all’interno dell’esercizio commerciale. L’obiettivo sarebbe stato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Durante il tentativo di rapina è nata una colluttazione nella quale sono rimaste coinvolte le persone presenti, tutte con lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia con una bottiglia in un minimarket: spezzino arrestato per tentata rapina

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