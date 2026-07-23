Un ragazzo di 22 anni, accusato di aver aggredito sessualmente una minorenne in un parco, ha sostenuto che la ragazza fosse consenziente durante l’interrogatorio di garanzia. La giudice, però, non ha creduto alla sua versione e ha confermato l’obbligo di dimora. L’episodio risale al 29 marzo e si è verificato in un’area verde della città.

Ha risposto alle domande. Ha spiegato la sua versione dei fatti: «Lei era consenziente», ha ripetuto durante l’interrogatorio di garanzia il 22enne sottoposto all’obbligo di dimora per la violenza sessuale su una 16enne avvenuta il 29 marzo scorso. I due si erano conosciuti su Instagram, poi avevano fissato il loro primo appuntamento nella periferia sud della città, fino a spostarsi in un parco. Lì l’incubo: dalle prime effusioni agli abusi. Venerdì la polizia aveva eseguito l’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Giulia D’Antoni che — riconoscendo la gravità dei fatti — aveva disposto per il 22enne la misura dell’obbligo di dimora. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, violenza sessuale al parco. L'aggressore: «La ragazza era consenziente». La giudice non gli crede e conferma l'obbligo di dimora

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