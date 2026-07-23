Milano spaccia cocaina in auto | arrestato

Lunedì sera a Milano, la polizia ha arrestato un uomo di 42 anni con precedenti, accusato di spacciare cocaina in auto. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente e denaro. L’uomo è stato portato in commissariato e accusato di detenzione ai fini di spaccio. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati.

Milano – Lunedì sera a Milano, la polizia di Stato ha a rrestato un cittadino italiano di 42 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. https:www.ilgiorno.itvideococaina-nascosta-nella-scocca-del-freno-a-mano-arrestato-fntu11g0 Intorno alle 19, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in zona Affori, hanno notato il 42enne a bordo di un'auto e lo hanno seguito fino a giungere, poco dopo, in via Carli dove, una volta accostatosi, è stato avvicinato da un uomo in bic i con il quale ha scambiato qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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