A poche ore dall'annuncio di un giornalista che sta valutando la candidatura a sindaco di Milano, Carlo Cottarelli ha dichiarato di non voler partecipare alla corsa. La sua posizione è stata comunicata attraverso un breve messaggio, nel quale ha precisato di non avere intenzione di candidarsi. La notizia si aggiunge a quella di un altro possibile candidato che aveva espresso interesse per la corsa elettorale.

A poche ore dall'apertura di Mario Calabresi («Io candidato sindaco di Milano? Ci sto pensando») un altro possibile concorrente alla carica di primo cittadino, Carlo Cottarelli, fa sapere che non intende partecipare alla corsa per Palazzo Marino. «Poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che, per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale, non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano», spiega l'economista, ringraziando «quanti hanno proposto la mia candidatura: è sempre gratificante sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Cottarelli si sfila dalla corsa a sindaco: «Non è mia intenzione candidarmi»

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