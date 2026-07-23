Milano Beauty Week 2026 | pronti a partire per il prossimo viaggio nella bellezza italiana?
Dal 16 al 20 settembre, Milano ospiterà la Milano Beauty Week 2026. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con eventi e presentazioni dedicate alle ultime tendenze nel settore della bellezza. Sono previsti workshop, esposizioni e incontri con professionisti del settore. La settimana si rivolge a operatori, appassionati e pubblico interessato a scoprire novità e innovazioni del mondo beauty.
Prenotate questo viaggio: le date sono già fissate, la destinazione anche. Dal 16 al 20 settembre, Milano diventa la meta ideale per esplorare l’universo della bellezza contemporanea. E, in particolare, quello della bellezza italiana. Il valore autentico del sistema cosmetico del nostro Paese (con un fatturato record nel 2025 di oltre 18 miliardi di euro e una crescita media annua del +6,1 nell’ultimo decennio) è l’argomento al cuore della Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia con la collaborazione di Cosmoprof ed Esxence. La manifestazione, diffusa in città, percorrerà il mondo del beauty attraverso cinque dimensioni differenti che rispondono al claim: This is Bellezza. 🔗 Leggi su Amica.it
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