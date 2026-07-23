Milano Beauty Week 2026 | pronti a partire per il prossimo viaggio nella bellezza italiana?

Notizia in breve

Dal 16 al 20 settembre, Milano ospiterà la Milano Beauty Week 2026. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con eventi e presentazioni dedicate alle ultime tendenze nel settore della bellezza. Sono previsti workshop, esposizioni e incontri con professionisti del settore. La settimana si rivolge a operatori, appassionati e pubblico interessato a scoprire novità e innovazioni del mondo beauty.