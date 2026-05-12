A Milano si è svolta la terza edizione dei Chi è Chi Beauty Awards 2026, un evento che premia le eccellenze nel settore della bellezza. La cerimonia ha riunito professionisti, aziende e appassionati, riconoscendo le figure di spicco e le innovazioni più significative nel campo. L’evento si è concentrato sulla celebrazione delle persone e dei brand che si distinguono per il loro contributo nel settore della bellezza.

I l mondo della bellezza, un universo in cui si intrecciano donne, relazioni, impegni, valori e ricerca, è stato celebrato per il terzo anno consecutivo dai Chi è Chi Beauty Awards 2026. Questo prestigioso riconoscimento, ideato dalla giornalista Cristiana Schieppati in collaborazione con Cristina Milanesi, beauty director di iO Donna (il femminile del Corriere della Sera), ha voluto omaggiare le figure professionali che animano questo settore. La serata di gala si è tenuta nella storica boutique di Frette, situata nel cuore di Milano, che ha fatto da cornice all’evento. Di seguito, tutti i vincitori di questa edizione. Oscar 2026: la grande bellezza dei look delle dive sul tappeto rosso X Leggi anche › L’agenda beauty maggio 2026, un mese ricco di bellezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Chi è Chi Beauty Awards 2026”: Milano premia la bellezza

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