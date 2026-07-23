Milan Top News | Camarda firma Modri? resta e Leão scuote il mercato

Nella mattinata, il Milan ha annunciato l'acquisto di un difensore proveniente dalla Serie B. La trattativa si è conclusa con la firma di un contratto di quattro anni. Nel frattempo, il club ha confermato che il centrocampista resta in rosa, nonostante le voci di mercato. L’attaccante ha inoltre pubblicato un messaggio sui social, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Un incontro tra dirigenti e allenatore ha definito le strategie per la prossima finestra di trasferimenti.

La mattinata in casa rossonera si è aperta sotto il segno di un attivismo frenetico. Il maxi vertice di calciomercato andato in scena a Milanello tra il proprietario Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim ha tracciato le linee guida di una sessione estiva che si preannuncia caldissima. Tra rinnovi blindati a lungo termine, addii eccellenti da monetizzare e l'incastro perfetto per la trequarti del nuovo modulo 3-4-2-1, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova davanti a scelte strategiche cruciali. Ecco le ' Top News ' della mattina di oggi, giovedì 23 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. Linea verde fino al 2031: dopo Comotto, oggi firma Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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