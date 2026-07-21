Milan Top News | Modri? firma Leão considera il Galatasaray Due gli obiettivi di Amorim

Notizia in breve

Il Milan sta lavorando a una ristrutturazione del calciomercato estivo, con attenzione a bilanciare i costi e le esigenze tecniche. La società ha ufficializzato la firma di Modric, mentre Leão valuta il trasferimento al Galatasaray. L’allenatore Rúben Amorim ha indicato due obiettivi principali per rinforzare la rosa. La squadra sta inoltre definendo le strategie per le prossime operazioni di mercato, in linea con le direttive di sostenibilità economica.