Milan Top News | Modri? firma Leão considera il Galatasaray Due gli obiettivi di Amorim
Il Milan sta lavorando a una ristrutturazione del calciomercato estivo, con attenzione a bilanciare i costi e le esigenze tecniche. La società ha ufficializzato la firma di Modric, mentre Leão valuta il trasferimento al Galatasaray. L’allenatore Rúben Amorim ha indicato due obiettivi principali per rinforzare la rosa. La squadra sta inoltre definendo le strategie per le prossime operazioni di mercato, in linea con le direttive di sostenibilità economica.
Il calciomercato estivo del Milan sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione. Le notizie principali della mattinata delineano i piani industriali e tattici del club di Via Aldo Rossi, impegnato a bilanciare la sostenibilità di bilancio con le precise richieste sul campo del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Tra conferme di leadership globale e clamorosi scenari d'addio, ecco il punto completo sulle trattative rossonere nelle Top News di oggi, martedì 21 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. Luka Modri?: firma entro venerdì e volo in Australia. La prima certezza granitica del centrocampo rossonero riguarda il rinnovo di Luka Modri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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