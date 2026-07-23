Milan quale futuro per Leão? La situazione tra le offerte turche e la volontà del giocatore

Rafael Leão ha comunicato la volontà di lasciare il club da maggio, creando incertezza sul suo futuro. Attualmente, ci sono offerte provenienti dalla Turchia, ma il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione resta fluida, con il suo desiderio di partire che si scontra con le trattative in corso. La società rossonera monitora attentamente gli sviluppi, senza aver ancora chiuso nessuna operazione.

Il futuro di Rafael Leão è diventato il vero grande enigma dell'estate rossonera. Fin dallo scorso mese di maggio, l'attaccante portoghese ha manifestato in modo chiaro la volontà di lasciare il Milan. Il numero 10 considera ormai esaurito il suo percorso a Milano dopo sette anni intensi, arricchiti da 80 gol e 65 assist in 291 presenze, oltre alla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana. La spaccatura, d'altronde, è reciproca. Anche il club di Via Aldo Rossi ha tutta l'intenzione di separarsi dal classe 1999 in questa sessione estiva. Da un lato pesano i fischi ricevuti dal giocatore da parte dei tifosi nella parte finale della scorsa stagione; dall'altro c'è la consapevolezza aziendale che un ciclo si sia definitivamente concluso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan Flash - Leao attende offerte, per ora, inesistenti

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