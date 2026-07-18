Milan quale futuro per Leao? Dalla rottura agli ostacoli

Il contratto di Rafa Leao con il Milan è in discussione, con tensioni tra il giocatore e la società. La trattativa si è complicata dopo una rottura tra le parti, e ora ci sono ostacoli da superare prima di definire il suo futuro. Leao non ha ancora firmato un nuovo accordo, e la situazione resta aperta. La questione coinvolge aspetti contrattuali e di mercato.

Continua a tenere banco il futuro di Rafa Leao. Dalla rottura agli ostacoli: ecco che cosa sta succedendo. Il futuro di Rafa Leao continua ad essere incerto. Il portoghese, reduce dal mondiale con la sua nazionale, si sta godendo le vacanze prima di ripartire in vista della prossima stagione. Nel mezzo, però, le tanti voci di mercato e i dubbi sul suo futuro in rossonero. (AnsaFoto) – serieanews Nei giorni seguenti alla cocente delusione della mancata qualificazione Champions League, Leao aveva espresso a chiare lettere la volontà di provare nuove esperienze all’estero, di fatto indirizzando verso la parola “fine” la sua lunga avventura in rossonero. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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