Milan l’esplosione di Kostic cambia il mercato | ok alla cessione eccellente

Un'esplosione di Kostic durante un allenamento ha causato un’esplosione nel mercato del Milan. La società ha deciso di cedere il giocatore, considerandolo una partenza importante. La decisione arriva dopo che il calciatore ha mostrato un rendimento positivo nei primi giorni di allenamento. La cessione rappresenta una mossa significativa per il club in vista della finestra di mercato.

Un dato positivo della prima parte di stagione del Milan è sicuramente il rendimento di Andrej Kostic in casa rossonera in questi primi giorni di allenamenti. Amorim stregato da Kostic (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante serbo sta ben figurando agli ordini di Ruben Amorim e per lui appare sempre più lontana la “retrocessione” nel Milan Futuro. Le idee della squadra rossonera, infatti, erano quelle di inserire gradualmente il giocatore nella prima squadra, dandogli spazio alla corte di Navarro. Kostic sta facendo molto bene in rossonero e Amorim sta valutando di tenerlo nella rosa della prima squadra andandosi a dividere con Francesco Camarda il ruolo di vice Gonçalo Ramos in attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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