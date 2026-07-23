A Casa Milan sono stati annunciati i rinnovi di contratto di Luka Modric fino al 2027 e di Francesco Camarda fino al 2031. Nel frattempo, si lavora per il nuovo difensore che potrebbe arrivare dalla squadra avversaria. Inoltre, si valuta l'acquisto di un giocatore noto come 'El Comandante', attualmente nell'Atletico. La sessione di mercato è ricca di aggiornamenti e di movimenti ufficiali.

Giornata piena di notizie e di annunci ufficiali a Casa Milan, dove Luka Modric e Francesco Camarda hanno firmato il rinnovo di contratto rispettivamente fino al 2027 e al 2031. Nel frattempo, il club rossonero ha raggiunto un'intesa totale con un difensore francese, che ora è a un passo dal trasferimento in Italia. Ruben Amorim, però, non è ancora soddisfatto e la società sta monitorando un centrale dell'Atletico Madrid per accontentare il tecnico portoghese. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, in arrivo il nuovo difensore. Modric e Camarda rinnovano. 'El Comandante' dell'Atletico nel mirino

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